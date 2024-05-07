Zdravje je naša strast
Osvajanje znanja
Naše poglobljeno razumevanje potreb mačk in psov je tisto, kar nam omogoča, da naredimo najbolj natančno prehrano za zdravje hišnih ljubljenčkov na svetu. Nenehno se učimo in nikoli ničesar ne jemljemo za samoumevno. Prav zato sodelujemo z vodilnimi znanstvenimi, veterinarskimi in vedenjskimi strokovnjaki ter vzdržujemo stalen dialog z lastniki mačk in psov po vsem svetu.
Zdravje hišnih ljubljenčkov je naša strast
Naše srce in duša sta v vsem, kar počnemo, in srčno si prizadevamo ustvariti boljši svet za hišne ljubljenčke in njihove lastnike po celem svetu.
Najprej hišni ljubljenčki
Na prvo mesto vedno postavljamo potrebe hišnih ljubljenčkov. Ta nam daje jasno usmeritev, ki vodi naše raziskave, podpira prehransko kakovost vseh naših izdelkov, ter pomaga pri skrbi za dolgo in zdravo življenje mačk in psov.
Natančnost pri prav vsem
Na podlagi našega obsežnega znanja in izkušenj natančno razumemo potrebe hišnih ljubljenčkov in poznamo hranilne snovi, ki jih potrebujejo za optimalno zdravje in počutje. S to natančnostjo zagotavljamo visoko kakovost pri vseh vidikih naših izdelkov – od oblike, teksture, okusnosti in prebavljivosti do varnosti in sledljivosti.
Spoštujemo njihovo naravo
Mačke in pse spoštujemo, ker so neverjetne živali. To spoštovanje izvira iz globokega poznavanja njihove resnične narave in njihovih edinstvenih funkcionalnih potreb. Je temelj vseh odločitev glede naših izdelkov in storitev pri oblikovanju delovanja podjetja.
Trajnost
Naš pristop k trajnosti zagotavlja, da hišnim ljubljenčkom, ljudem in planetu izkažemo spoštovanje, ki si ga zaslužijo.
Pridobite odgovore, ki jih potrebujete
Odgovori strokovnjakov na najpogostejša vprašanja o zdravju hišnih ljubljenčkov, podjetju Royal Canin in naših izdelkih.
Zavezani kakovosti
Pri vseh naših dejavnostih po vsem svetu je poudarek na hranilni vrednosti in varnosti izdelkov.