Fundacija Royal Canin, ustanovljena 8. decembra 2020, je nastala z namenom, da pokaže, da imajo mačke in psi posebno mesto v družbi, in sicer s podpiranjem projektov, ki skrbijo, da je svet prijaznejši in nežnejši tako za ljudi kot hišne ljubljenčke.

„





Fundacija Royal Canin nudi finančno in organizacijsko podporo za projekte po svetu, s čimer krepi pomoč, ki jo hišni ljubljenčki nudijo zdravju in dobremu počutju ljudi. Ti projekti zajemajo tri ključna področja: zdravje in dobro počutje delovnih psov, hišne ljubljenčke, ki podpirajo zdravje ljudi, in medicinsko zdravje.

Leta 2021 je upravni odbor fundacije namenil skoraj 1 milijon ameriških dolarjev za podporo več kot 10 projektov, izbranih med 44 projekti, ki so jih predlagali in za katere so glasovali sodelavci družbe Royal Canin.

Odkrivanje raka dojk s pomočjo psov. Fundacija podpira francoski inštitut Curie pri njegovem projektu Kdog, katerega cilj je razvoj jasne in učinkovite metodologije za odkrivanje raka s pomočjo psov. Rak dojk ima vonj, ki ga psi med testiranjem zaznajo z več kot 90-odstotno uspešnostjo. Znotraj projekta Kdog si prizadevajo razviti znanstveno orodje z instrumenti in protokoli, certificiranim usposabljanjem in smernicami za znanstvene skupnosti, ki se ukvarjajo z medicinskim odkrivanjem.

Fundacija podpira francoski inštitut Curie pri njegovem projektu Kdog, katerega cilj je razvoj jasne in učinkovite metodologije za odkrivanje raka s pomočjo psov. Rak dojk ima vonj, ki ga psi med testiranjem zaznajo z več kot 90-odstotno uspešnostjo. Znotraj projekta Kdog si prizadevajo razviti znanstveno orodje z instrumenti in protokoli, certificiranim usposabljanjem in smernicami za znanstvene skupnosti, ki se ukvarjajo z medicinskim odkrivanjem. Certificirano usposabljanje za vodnike in učitelje psov za medicinsko odkrivanje. To je francoski in kanadski projekt, ki temelji na sposobnosti psov za zaznavanje hudih bolezni človeka, kot so rak, epileptični napadi, Parkinsonova bolezen in COVID-19. Francoske in kanadske veterinarske fakultete, strokovnjaki, ki pomagajo trenerjem psov, in medicinske univerze sodelujejo pri izvajanju certificiranega usposabljanja vodnikov psov za medicinsko odkrivanje, da bi zagotovili standardizirano metodologijo in zbrali znanje za to disciplino. Ta metodologija bo nato vključena v zbirko znanstvenih orodij, ki jo je razvil inštitut Curie (Francija), in bo na voljo vsem ekipam, ki bodo želele razviti protokol odkrivanja s pomočjo psov.

To je francoski in kanadski projekt, ki temelji na sposobnosti psov za zaznavanje hudih bolezni človeka, kot so rak, epileptični napadi, Parkinsonova bolezen in COVID-19. Francoske in kanadske veterinarske fakultete, strokovnjaki, ki pomagajo trenerjem psov, in medicinske univerze sodelujejo pri izvajanju certificiranega usposabljanja vodnikov psov za medicinsko odkrivanje, da bi zagotovili standardizirano metodologijo in zbrali znanje za to disciplino. Ta metodologija bo nato vključena v zbirko znanstvenih orodij, ki jo je razvil inštitut Curie (Francija), in bo na voljo vsem ekipam, ki bodo želele razviti protokol odkrivanja s pomočjo psov. Usposabljanje psov za medicinsko odkrivanje COVID-19. Medical Detection Dogs je britanska registrirana dobrodelna organizacija, ki raziskuje sposobnost psov, da zaznajo vonj človeških bolezni. Fundacija podpira projekt, s pomočjo katerega želijo ugotoviti, ali ima COVID-19 vonj, za katerega je pse mogoče usposobiti, da ga zaznajo. Drugi cilj je namestiti medicinske pse za odkrivanje bolezni na vstopna mesta in na javne kraje, da bi zagotovili hiter in neinvaziven pregled za morebitno prisotnost bolezni COVID-19.

Medical Detection Dogs je britanska registrirana dobrodelna organizacija, ki raziskuje sposobnost psov, da zaznajo vonj človeških bolezni. Fundacija podpira projekt, s pomočjo katerega želijo ugotoviti, ali ima COVID-19 vonj, za katerega je pse mogoče usposobiti, da ga zaznajo. Drugi cilj je namestiti medicinske pse za odkrivanje bolezni na vstopna mesta in na javne kraje, da bi zagotovili hiter in neinvaziven pregled za morebitno prisotnost bolezni COVID-19. Urjenje psov za terapijo s pomočjo živali za otroke z avtizmom. Na Poljskem je organizacija Po To Jestem specializirana za urjenje psov za terapijo s pomočjo živali in za pse vodnike. Organizacija bo s podporo fundacije omogočila pripravo objekta za otroke z avtizmom, kjer se bodo otroci lahko počutili varne. Vsak teden bo dodatnih 20 otrok z avtizmom lahko delalo z izurjenimi psi in pridobilo neverbalne komunikacijske spretnosti.





Zagon fundacije je konkreten dokaz zavezanosti družbe Royal Canin, da slednja postane organizacija, usmerjena v cilj. Pomembno je le to, koliko mačke in psi prispevajo k temu, da postane svet boljši.