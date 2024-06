Naša vizija trajnostnosti

Podjetje Royal Canin želi izboljšati življenje hišnih ljubljenčkov in v ospredje postavlja potrebe mačk in psov ter tako prispeva k njihovemu optimalnemu zdravju. To še ni vse: naš pristop k prehrani, ki temelji na hranilnih snoveh, omogoča, da upoštevamo okoljski in družbeni vpliv vsakega recepta, ki ga razvijemo, hkrati pa hišnim ljubljenčkom zagotavljamo prehrano najvišje kakovosti, koristi in varnosti. Naša pot do trajnostnosti pa se s tem ne konča: vztrajno si prizadevamo izboljšati svoj vpliv na živali, planet in ljudi tako, da so naše dejavnosti bolj trajnostne in družbeno odgovorne.