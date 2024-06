Prihod novega pasjega mladiča v vaš dom je za vse vznemirljiv dogodek. Čeprav je res, da to obdobje zaznamuje crkljanje mladiča, ne smemo pozabiti na vsakodnevno rast, privajanje na bivanje v hiši, učenje pravilnega obnašanja in zagotavljanje pravilne prehrane. Hitra rast, ki jo opazujete, je le vrh ledene gore! V prvem letu življenja vašega pasjega mladiča se pri njem dogaja veliko stvari, ki jih ne vidite, saj se mladič telesno in kognitivno preoblikuje.

Če boste imeli načrt, boste lažje obvladovali te spremembe ter v vsaki posamezni fazi prilagajali mladičeve prehranske potrebe in potrebe po šolanju. Naš vodnik za nego pasjega mladiča je takšen načrt. Poln je koristnih informacij o pasjih mladičih in nasvetov, ki vam bodo pomagali iz razposajenega mladiča vzgojiti zdravega in zvestega spremljevalca, kot ste si ga zamislili.