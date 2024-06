Pasji mladiči in njihova prehrana pri starosti sedmih mesecev

Do te starosti bo pasji mladič pridobival na telesni masi, zato so v tem času njegove prehranske potrebe vezane na beljakovine. Vendar pa morajo biti te ustrezne vrste, torej visokokakovostne in lahko prebavljive, takšne, ki telesu omogočajo, da jih z lahkoto absorbira in »znova uporabi« aminokisline za gradnjo zdravega telesnega tkiva in protiteles.

Razmerje med beljakovinami in kalorijami bi moralo biti pri mladiču zaradi hitre rasti večje kot pri odraslemu psu. Če mladič ne dobi dovolj beljakovin, to lahko povzroči zmanjšanje naravne obrambe, nekakovostno kožo in dlako ter zaostajanje v rasti. Bodite pozorni na velikost obrokov in pazite, da mladič v tej ključni fazi ne pridobi preveč teže.

Prehrana za desetmesečne pasje mladiče

Zelo majhni in majhni psi se v starosti 10 mesecev skoraj približajo svoji odrasli razvojni fazi, pri večjih psih pa bo to trajalo še nekaj časa. Vsi psi na tej točki potrebujejo prehransko podporo za sklepe, kar še posebej velja za velike in zelo velike pse, saj se bodo njihove mišice polnile in povečevale pritisk na okostje. Glukozamin in hondroitin sta pomembni hranili, ki pomagata pri skrbi za hrustanec in tekočino, ki sodeluje pri normalni funkciji sklepov. Če mladiči teh hranil ne dobijo, imajo lahko pozneje v življenju težave s sklepi.

Odrasli psi in prehrana

Pes bo v odrasli dobi potreboval skrbno uravnoteženo prehrano, s katero preprečite pridobivanje teže. Predvideva se, da je več kot četrtina vseh odraslih psov debelih, kar lahko povzroča nepotreben pritisk na kosti, sklepe in organe ter zmanjšuje kakovost življenja psa. Če pasjemu mladiču v teh kritičnih zgodnjih mesecih zagotovite ustrezno in uravnoteženo prehrano, pri tem pa upoštevate priporočene količine, bi se moral razviti v zdravega in zadovoljenega odraslega psa.

Če niste prepričani, kako najbolje hraniti pasjega mladiča in mu priskrbeti najboljša hranila za njegovo starost ter življenjski slog, se pogovorite z veterinarjem, ki vam bo lahko ustrezno svetoval.