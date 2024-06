Kako pogosto naj hranim pasjega mladiča?

Kateri je najboljši način hranjenja mojega pasjega mladiča?

Najboljši način za hranjenje vašega pasjega mladiča je, da ustvarite rutino in se je držite. Mladiča hranite ob istem času, na istem mestu in iz iste posode, da bo natančno razumel, kdaj in kje so obroki. Mladiči ne potrebujejo raznolikosti v svoji prehrani tako kot ljudje, zato se vedno držite iste hrane.

Ko preidete na drugo hrano, na primer, ko zrastejo iz mladiča v odraslega psa, to naredite v vsaj enotedenskem intervalu, tako da novo in staro hrano mešate skupaj in odstotek nove hrane postopoma povečujete.

Ko posodo za mladiča položite na tla, bo mladič hrano zavohal in se je dotaknil z nosom ter tako preveril njeno temperaturo. Ko začne jesti, ga opazujte in poskrbite, da bo varen, vendar ga pustite jesti v miru, saj bi v nasprotnem primeru sprožili zaščitniško, agresivno vedenje.

Pustite posodo 15 do 20 minut in jo nato odstranite, tudi če je v njej še vedno hrana. To bo pasjemu mladiču pomagalo, da se nauči, da mora jesti takrat, ko vi določite. Prav tako mladiča hranite po tem, ko ste vi že pojedli, ali pa ob drugem času, da pokažete hierarhijo v gospodinjstvu. Vedno skrbite, da je na voljo veliko vode, in jo redno menjavajte.

Če mladičem dajete koščke hrane ali ostanke, to lahko sproži nezaželeno vedenje, saj zmede njihovo rutino. Prav tako se poskusite izogibati preveč pogostemu nagrajevanju s hrano (na primer po učenju določene spretnosti) in ne nudite priboljškov za to, da bi jih navdušili, da bi pojedli „glavno“ hrano. To lahko preveč zmede vašega pasjega mladiča in lahko se zgodi, da ne bo jedel.