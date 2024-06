Pasji mladiči od 8. do 10. meseca starosti

V tej starosti se rast psov manjših pasem ustavi in psi dosežejo težo odrasle živali, rast pri velikih pasmah pa se nadaljuje, vendar bolj zmerno. Razlika v velikosti in hitrosti rasti je velika: majhne pasme hitro zrastejo do svoje 20-kratne porodne teže, velike pasme pa do svoje 100-kratne teže, vendar počasneje. Pri velikih pasmah od osmega do devetega meseca rastejo predvsem okostje in organi.

Do 18 do 24 mesecev za zelo velike pasje mladiče

Če imate psa večje pasme, bo dosegel polno zrelost med 18 in 24 meseci. Takrat se obdobje rasti konča in pri psu se razvijejo mišice odrasle živali. Pričakujete lahko, da se bo mladič ojačal in pridobil na teži ter bo videti kot »odrasel« pes s sorazmerno razvitimi tačkami in okončinami.

Z znanjem o različnih stopnjah rasti se lahko pripravite, kaj pričakovati v obdobju rasti pasjega mladiča in ste lahko prepričani da zagotavljate ustrezno nego in prehrano, ki jo potrebuje v mladih letih.