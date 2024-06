Rezultat je prehrana, ki je zasnovana za izjemno natančno zadovoljevanje specifičnih zdravstvenih potreb. Vaš hišni ljubljenček je deležen popolnega in uravnoteženega deleža hranilnih snovi in aminokislin, ki jih potrebuje za razvoj močnih mišic, ohranjanje zdravega telesa in okrepitev imunskega sistema. Dajejo mu vso energijo, ki jo potrebuje za rast in kar se da zdravo življenje.