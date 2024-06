Mit ali resnica?

Čeprav se ogljikovi hidrati in žitarice med seboj razlikujejo, se včasih v prehrani za hišne ljubljenčke morda izenačujejo, kar ni pravilno. Žitarice ali žito so užitna semena posebnih trav in vključujejo pšenico, koruzo, riž, ječmen, oves, rž itd. Številni menijo, da žitarice nimajo nobene hranilne vrednosti in so lahko za hišne ljubljenčke škodljive, dejansko pa vsebujejo mnoga hranljiva in prebavljiva hranila za pse in mačke.