Hrana, ki temelji na surovem mesu

Prehrana, ki temelji na surovem mesu, vključuje tako kupljeno kot doma pripravljeno hrano, znana pa je tudi kot BARF "kosti in surova hrana" (Bones And Raw Food) ali "biološko primerna surova hrana (Biologically Appropriate Raw Food). Čeprav postaja ta trend prehranjevanja hišnih ljubljenčkov vse bolj priljubljen, zdravstvene prednosti te vrste hrane še niso bile dokazane. Več raziskav je odkrilo, da pri uživanju surove hrane pri mačkah in psih obstajajo tveganja.

Več raziskav (v seznamu virov) je povezalo hranjenje mačk in psov s surovo hrano z nekaterimi tveganji, kot na primer tveganjem za hranjenje z neuravnoteženo prehrano, tveganjem, da ponujena hrana vsebuje patogene organizme (Listeria monocytogenes, salmonela, Escherichia coli, Sarcocystis spp. in Toxoplasma gondii), tveganjem za prehranski hipertiroidizem in možnost zapore črevesnega trakta in / ali perforacijo s kostmi.

Hrana za hišne ljubljenčke mora biti varna, hranljiva in primerna za vašega ljubljenčka in te tri kriterije bi morali upoštevati pri izbiri hrane.