Vaš osnovni vodnik za nego mačjega mladiča

4. Skrb za mačjega mladiča

Mačje matere svojim mladičem zagotavljajo odlično prehrano, odpornost in socializacijo, ki jih potrebujejo za zdrav začetek življenja. Ko prinesete mačjega mladiča v vaš dom, mladič postane odvisen od vas glede vseh svojih potreb.

Mačji mladiči imajo nezrel imunski sistem. Ko jih mačja mati odvaja od sesanja mleka in spodbuja k uživanju trde hrane, se njihova odpornost zmanjša, zato so lahko ranljivi za mačje bolezni in obolenja. Prvi korak k zdravi prihodnosti vašega mačjega mladiča je njegov prvi obisk pri veterinarju.

Običajna skrb za zdravje mačjega mladiča vključuje redne preglede pri veterinarju, rutinska cepljenja mačjega mladiča, zatiranje parazitov in nego zob – vse to je ključnega pomena za zdravje vašega mačjega mladiča. Iskanje dobrega veterinarja v vaši okolici bo odličen vir informacij za vas pri skrbi za vašega mačjega mladiča in vir odgovorov na vaša vprašanja o zdravju mačk.