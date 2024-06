​Pomoč vaši breji mački pri kotenju doma

Med kotenjem bo vaša mačka „jokala“ in bo slišati otožna, kar je povsem normalno. Mačje mladiče lahko pričakujete vsakih 10 do 60 minut in verjetno je, da bo mačka pojedla posteljice in prežvečila popkovine svojih mladičev. Če sta od trenutka, ko ste opazili izcedek, minili dve uri in ni sledi o mladičih, stopite v stik z veterinarjem, ki bo morda moral pomagati pri kotenju.

Mačke med kotenjem znajo zelo dobro poskrbeti zase, zato jo pustite na miru in stanje preverite na vsakih 15 minut. Če je mačka kakor koli pod stresom, bo preprečila oziroma prekinila kotenje za več ur ali celo dni!

Znaki zdravega novo skotenega mačjega mladiča

Ko so mladiči skoteni, se morajo takoj splaziti proti materi in začeti sesati. Imejte pri roki mleko za mačje mladiče za tiste, ki jim to ne uspe. Če mačka svojih mladičev po hranjenju ne liže, jih boste morali masirati z vlažnim obkladkom, da spodbudite prebavo in izločanje. Prostor naj bo tih in topel, vrata pa zaprta. 15–20 % novih mačjih mater se spet začne goniti le nekaj dni po kotitvi in lahko odidejo iskat partnerje, kar lahko mladiče pušča ranljive.

Kotenje doma lahko vaši breji mački pomaga, da se počuti sproščeno in ni pod stresom, kar mladičem omogoča najboljši možen začetek. Če niste prepričani, ali ste svoj dom pravilno pripravili, se pogovorite s svojim veterinarjem, ki vam bo lahko svetoval.