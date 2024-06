Ponudite svojemu mačjemu mladiču zdrav začetek življenja

Prehrana za mačje mladiče je zasnovana posebej za zagotavljanje kar največje podpore v prvih tednih življenja, pri čemer moramo upoštevati, da se potrebe mačk s staranjem spreminjajo. Pri štirih do petih tednih lahko začnejo mačji mladiči jesti trdo hrano. Ko jim zrastejo stalni zobje, ostanejo hranila, ki so ključnega pomena za rast mačjih mladičev, enaka do prvega leta starosti.