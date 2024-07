KITTEN Loaf in sauce

PODROBNOSTI IZDELKA

Hrana ROYAL CANIN® Kitten in Loaf (v pašteti) je zasnovana posebej za prehranske potrebe mačjih mladičev v fazi utrjevanja njihove rasti. Ta formula je primerna za od 4 do 12 mesecev stare mladiče, saj se v tem obdobju odvijajo velike telesne in vedenjske spremembe. Prilagojena hrana z mehko teksturo vlažne paštete, ki jo odlikujeta popoln okus in okusnost za rastoče mladiče. Vsebuje tudi hranila, kot sta vitamina C in E, ki podpirata razvoj zdravega imunskega sistema mladiča. Dokazano je, da ti antioksidanti v prehrani spodbudijo hitrejši nastanek večjih količin protiteles po cepljenju. Hrana ROYAL CANIN® Kitten in Loaf je obogatena z omega-3 maščobnimi kislinami (DHA), ki podpirajo razvoj možganov in krepijo vid. S kombinacijo koristnih prebiotikov (MOS) in visoko prebavljivih beljakovin hrana ROYAL CANIN® Kitten in Loaf prispeva tudi k zdravemu ravnovesju črevesne mikrobiote (črevesne flore) za dobro prebavo. ROYAL CANIN® Kitten in Loaf (v pašteti) je bil ustvarjen, da zadovolji tudi najbolj zahtevne mačje okuse. Ta mokra hrana mačjemu mladiču nudi pozitivno senzorično izkušnjo, podpira zdravo hidracijo in je odlična za mešano hranjenje v kombinaciji s suhimi briketi ROYAL CANIN® Kitten. Ko bo vaš mladič dopolnil 12 mesecev, bo potreboval prehrano, ki bo posebej prilagojena prehranskim potrebam odrasle mačke. Na tej stopnji jih lahko naredite prehod na hrane ROYAL CANIN® za odrasle mačke, ki so na voljo v obliki suhih briketov ali mokre hrane v teksturi paštete, omake ali želeja.

