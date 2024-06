5 ključnih mejnikov v rasti mačjih mladičev

Po osmih tednih življenja vašega mladiča

Po dveh mesecih se mladiči običajno prenehajo hraniti pri materi in postanejo s prehrano neodvisni od nje. V njihovo prehrano uvedite energijsko bogato hrano z ustreznimi hranili, ki ima primerno teksturo in velikost za mladiče. Hrano je treba uvajati postopoma, da ne pride do prebavnih težav. V tem obdobju se z veterinarjem dogovorite tudi glede cepljenja.

Vaš mladič pri 12 tednih

To je obdobje hitre rasti mladičev. Čeprav so njihove energetske potrebe manjše, potrebujejo še vedno trikrat več energije kot odrasle mačke, saj do četrtega ali petega meseca traja obdobje najintenzivnejše rasti in pridobivanja teže – približno 100 g na teden. Njihovi vzorci spanja postanejo bolj podobni vzorcem odraslih mačk – od 13 do 16 ur na dan – vedenjsko pa so popolnoma socializirani in se lahko igrajo z drugimi mladiči in vami.

Med 12 in 15 meseci starosti mačji mladiči odrastejo in dosežejo polno velikost. Z upoštevanjem različnih obdobij in potreb mladičev lahko zagotovite, da odrastejo v zdrave in srečne mačke.