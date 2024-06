Kdaj mačji mladič postane mačka?

Že od povsem prvih dni svojega življenja se mačji mladič hitro razvija. Toda kdaj postane odrasla mačka in ni več mladič ter kakšni so koraki, skozi katere gre v tem procesu?

Življenje mačke

V prvih mesecih mačji mladič zelo hitro raste in se druži s svojo mamo in ostalim leglom. V tem času pomembno poveča svojo telesno težo. Pri približno štirih ali petih mesecih mladič pridobi 100 g na teden. Prav tako začne manj spati in se več igrati.

Koraki od mladiča do mačke

En teden po rojstvu mačji mladič odpre oči in se doji pri mami. Vsak dan pridobi od 10 do 30 g telesne teže, zato je vsakodnevno tehtanje bistveno za spremljanje njegovega zdravja. Pri dveh tednih starosti izrastejo mlečni zobje in mladič prvič poskuša stati.

Po enem mesecu se mladič aktivno igra, kar je del njegove socializacije in je zelo pomembno, ko odrašča v odraslo mačko, lahko ga začnete privajati na prehransko primerno trdno hrano. Pri dveh mesecih starosti se mora povsem odstaviti in pri prehrani postati popolnoma neodvisen od svoje mame.