Nasveti za higieno in nego mačjega mladiča

Kako čistiti obraz mačjega mladiča?

Čiščenje mladičevih oči – nekatere mačke, npr. pasme s potlačenimi gobčki, izločajo solze, ki lahko puščajo sledi pod očmi. Dlako lahko očistite z gazo, namočeno v tekočino za čiščenje oči, pri čemer začnete v notranjem očesnem kotičku in nadaljujete navzven.

Čiščenje mladičevega nosu – zdrav nos mora vedno biti vlažen in čist. Nekaterim mačkam se nabirajo izločki v kotičkih nosnic. Takšne izločke lahko enostavno odstranite z gazo ali robčki in toplo vodo.

Čiščenje mladičevih ušes – ušesa mačjega mladiča je treba redno pregledovati. Če opazite umazanijo, nakapljajte nekaj tekočine za čiščenje ušes v uho in masirajte zunanji del uhlja.

Če opazite kakršne koli izločke ali izcedke, se za diagnozo obrnite na veterinarja, saj vam bo lahko priporočil ustrezno zdravljenje.

Ustna higiena vašega mladiča

Mlečni zobje vašega mladiča se bodo začeli pojavljati pri starosti od dveh do šestih tednov. Pomembno je, da skrbite za ustno higieno vašega mladiča, saj lahko slaba higiena povzroči izgubo zob, vnetje dlesni in slab zadah.

Ščetkanje mačjih zob – priporočamo uporabo posebne zobne ščetke za mačke in veterinarske zobne paste. Če želite, da se mladič navadi na čiščenje zob s ščetkanjem, začnite že zgodaj. Z redno vajo in vztrajnostjo se bo hitro navadil.

Preprečevanje nabiranja zobnega kamna – izberite suho hrano, ki ima posebno strukturo za preprečevanje nabiranja kamna in vsebuje snovi, ki zadržijo kalcij v slini, kar upočasni nastanek zobnega kamna.

Če imate kakršne koli pomisleke glede stanja zob vašega mladiča, se pogovorite z veterinarjem, ki vam bo svetoval in po potrebi izvedel čiščenje kamna z ultrazvočno napravo.

Kako skopati mačjega mladiča

Voda mačk običajno ne privlači, vendar je kopanje vseeno pomemben del nege in higiene mačk s srednjo in dolgo dlako, zato je koristno mladiča seznaniti s kopanjem že zelo zgodaj.

1. Mačko nežno, a odločno, seznanite z vodo.

2. Za začetek jo zmočite z gobo. Če se mladič odzove agresivno, prenehajte in poskusite znova čez nekaj dni, dokler ne sprejme vode.

3. Dlako nežno umijte in se osredotočite na morebitna umazana območja.

4. Dno kadi napolnite z vodo 36–37 °C in mladiča nežno položite vanjo.

5. Spodbujajte ga z nežnim prigovarjanjem in božanjem.

6. Mladiča nato ovijte v čisto in toplo brisačo. Dlako lahko do konca posušite s sušilcem za lase, vendar ga uporabljajte previdno, z ne prevročim zrakom in ne preveč od blizu.

Nega mačjega mladiča je odličen način, da se povežete z vašim novim hišnim ljubljenčkom, obenem pa poskrbite za njegovo zdravje in dobro počutje. Pri tem prav tako bolje spoznate kožo, oči, ušesa, zobe in dlako vaše mačke, da lahko pozneje hitreje prepoznate neobičajne spremembe. Če opazite kakršne koli nenadne ali čudne spremembe, se posvetujte z veterinarjem, ki vam bo strokovno svetoval in po potrebi predlagal zdravljenje.