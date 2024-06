Mačke niso le čudoviti spremljevalci, ampak imajo lahko pomembno vlogo tudi pri učenju otrok o odgovornosti in skrbi za živali, če so te mačke del družine.

Preden mačko ali mačjega mladiča prinesete domov, je pomembno, da otroke glede tega poučite in zagotovite, da so vaš novi hišni ljubljenček in otroci varni.

Poučevanje otrok

Otroci pogosto delajo cirkus ob prihodu novega člana, ko ta prvič pride domov. Navdušeni so in se seveda želijo z njimi ukvarjati. Večina odraslih mačk se bo otrokom znala izogniti, kadar ji takšna pozornost ne bo ugajala, vendar tega ne moremo trditi za mačje mladiče.

V vsakem primeru je treba otrokom pojasniti, da vaš novi hišni ljubljenček ni igrača in da ga je treba v določenem času pustiti na miru. Predstavite jih med seboj v mirnem okolju in razložite, da obstajajo pravila, ki jih morajo upoštevati, da bodo lahko dobro skrbeli za svojega novega hišnega ljubljenčka in da bodo vsi varni.

V ta namen lahko storite naslednje:

Otroke prosite, da se usedejo na tla in naj mačji mladič prvi pride k njim.

Naučite svoje otroke, kako naj nežno in spoštljivo ravnajo z novim muckom. Najboljši način za dvigovanje mačjega mladiča je, da položite odprto roko pod njihov trebuh, druga roka pa naj podpira njegov zadnji konec. Najbolje je, da jih otroci ne dvigujejo sami, če jim tega niste pravilno prikazali.

Ko otroci crkljajo mačko ali mačjega mladiča, poskrbite, da jih ne bodo premočno držali.

Otroke naučite, naj mačke ali mačjega mladiča ne vlečejo za rep.

Mačke ali mačjega mladiča ne smejo držati za vrat ali glavo.

Otroci ne bi smeli dvigovati mačke ali mačjega mladiča tako, da ju primejo pod sprednjimi nogami.

Pojasnite jim, da nikoli ne smejo zbuditi mačke ali mačjega mladiča, ker je to pomemben čas za rast mladičev in krepitev njihovega imunskega sistema.

Otrokom povejte, da je lahko živahno ali hrupno vedenje za mačjega mladiča stresno, zato je treba paziti, da ste ob prihodu novega člana mirni.

Poskrbite za to, da bodo vaši otroci in mačji mladič varni.

Obstajajo številne stvari, ki jih lahko naredite, da obvarujete mačko ali mačjega mladiča in svoje otroke. To so med drugim: