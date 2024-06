Da bo mačka zdrava in zadovoljna vse od skotitve do odraslega obdobja, lahko poskrbite na različne načine, vključno s prehrano in razvojem njenega odnosa do hrane.

Hranjenje mačjega mladiča do štirih tednov starosti

Od skotitve do enega meseca starosti, dobi mačji mladič vso prehrano, ki jo potrebuje, s sesanjem materinega mleka. Najprej pije kolostrum, mleku podobno tekočino za krepitev imunskega sistema v najzgodnejšem obdobju, nato pa mleko. Glede na nasvet veterinarja lahko novo skotenemu mačjemu mladiču dajete mleko za mladiče, da zagotovo dobi vse potrebne hranilne snovi, kar je še posebej pomembno, če njegova mati nima (dovolj) mleka ali če je leglo zelo veliko.

Mladič lahko na začetku, dokler se še uči sesati, izgubi nekaj teže. Po tem pa mora enakomerno pridobivati težo; stehtajte ga vsak dan in se posvetujte z veterinarjem, če postopoma ali nenadoma izgublja težo. V tem obdobju boste storili največ, če poskrbite, da so mladiči in mati na varnem in jih nihče ne moti, da se lahko v miru hranijo.

Hranjenje mačjega mladiča od štirih tednov do štirih mesecev starosti

Pri štirih tednih začne mačjega mladiča zanimati trdna hrana in ga lahko začnete odstavljati. Za začetek namočite suh briket v mačje mleko ali vodo, da dobite kašasto zmes, ki jo lahko mačji mladič zlahka poje, ali pa mu dajte mokro hrano. Izberite hrano, ki je namenjena posebej za mačje mladiče in njihovo rast; obogatena mora biti na primer z antioksidanti, ki spodbujajo nastajanje protiteles, saj se njihova imunska odpornost, ki so jo pridobili prek materinega mleka, med odstavljanjem začne manjšati.

Dobre prehranjevalne navade lahko vzpostavite tako, da mačjemu mladiču določite mesta za hrano, igro, spanje in mačje stranišče, tako kot bi mladič to počel naravno. Na voljo mora biti tudi dovolj sveže vode, da bo mladič hidriran.