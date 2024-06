Vodnik za nakup mačjega mladiča

Glavni nasveti za nakup mačjega mladiča

Pred vsakim nakupom se sestanite z vzrediteljem in si oglejte, v kakšnem okolju je mladič in kako je bil vzrejen. Tako se seznanite z njegovo preteklostjo in dobite vpogled v njegovo oskrbo.

Med pogovorom z vzrediteljem ga povprašajte o značaju samca in samice, da boste bolje razumeli značilnosti vašega bodočega mačjega mladiča.

Vzreditelja vprašajte, na kakšen način je poskrbel za socializacijo mladičev, saj se mladiči največ vedenjskih vzorcev navzamejo v prvih osmih tednih, zato je ključno, da vzreditelji v tem obdobju namenijo dovolj časa za ukvarjanje z mladiči.

Bodite pozorni tudi na to, ali vzreditelj skrbi za higieno, zdravstveno oskrbo in kakovostno prehrano.

Vprašajte po starosti mladičev. Mladiči bi morali v leglu pri materi ostati približno 12 tednov, zato lahko prezgodnji odvzem povzroči vedenjske težave.

Poglejte, ali obstajajo morebitne vidne zdravstvene težave. Mladiči morajo imeti jasne oči in zdravo težo.

Vprašajte, ali je mladič bil veterinarsko pregledan. Pregled mora vključevati cepiva in odpravljanje zajedavcev, pa tudi teste za možne genetske bolezni, h katerim so nagnjene nekatere pasemske mačke. Zahtevajte ustrezna potrdila.

Ugotovite, ali je bila mati cepljena in razparazitena. Če ni bila, najverjetneje niso bili tudi njeni mladiči.

Vprašajte, ali so bili mladiči čipirani. Če niso čipirani, je to priporočeno storiti čim prej.

Izberite veterinarsko ambulanto in se dogovorite za pregled takoj, ko mačji mladič prispe v vaš dom.

Prihod mladiča je lahko čudovita in neprecenljiva izkušnja, vendar je pomembno, da se na to temeljito pripravite. S pozornim in odgovornim nakupom nove mačke lahko zagotovite, da domov prinesete zdravega in uravnoteženega hišnega ljubljenčka ter preprečite podporo neetičnim načinom vzreje.