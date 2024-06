Zavarovanje mačke

Vsak lastnik si želi za svojo mačko le najboljše in veterinarji si prizadevajo, da bi bili vaši stroški čim nižji, vendar pa se lahko zaradi nezgod in dolgotrajnih bolezni računi za veterinarske storitve nakopičijo.

Zavarovanje ponuja duševni mir, da boste lahko zagotovili oskrbo, ki jo vaša mačka potrebuje v kriznih primerih. Zavarovalnice za hišne ljubljenčke ponujajo različne ravni kritja, cene pa se razlikujejo glede na starost, pasmo ali velikost in vrsto vaše mačke ter vašo lokacijo.

Pravo obliko kritja zase in za mačjega mladiča najlaže najdete tako, da prek spleta preverite ponudbo in poiščete zavarovalno polico, ki vam ustreza. Drugi viri informacij so čakalnica veterinarske ambulante in revije za hišne ljubljenčke.

Vsakodnevni stroški

Na dolgoročne stroške, povezane z lastništvom mačke, vplivajo številni dejavniki, vključno s pasmo, vrsto dlake in vašim življenjskim slogom. Večina vsakodnevnih stroškov je omejenih, tu pa je še nekaj stvari, ki jih je pri stroških morda pametno upoštevati že vnaprej:

Praskanje je pri mačkah povsem naraven pojav, zato jim morate za to doma omogočiti ustrezna mesta; smiselno je, da jim priskrbite vsaj en praskalnik. Priporočljivo je tudi dovolj drugih igrač, še posebej, če se bo mačka zadrževala v notranjih prostorih.

Običajna vedenja pri mačkah so tudi raziskovanje, plezanje in skrivanje. Za dobro počutje mačke so priporočljiva mačja drevesa, ki ji omogočajo obilo gibanja in tudi varno skrivališče.

Pri skrbi za mačko je zelo pomembna preventivna zdravstvena nega, s katero preprečite, da bi mačka dobivala bolhe, gliste ali klope. Večina vzrediteljev in reševalnih centrov začne izvajati te ukrepe že med bivanjem mačke pri njih. Za več nasvetov o programu boja proti zajedavcem pri vaši mački se obrnite na veterinarja.

Hrana in prehrana sta očiten stalni strošek. Priporočljiva je visokokakovostna hrana, ki zagotavlja prave hranilne snovi za vsako življenjsko obdobje in življenjski slog; ta vrsta hrane je na voljo v različnih teksturah, kot mokra in suha hrana, ki se lahko vsak dan ponudita v ločenih posodah.

Za spodbuditev mačke k pitju se včasih priporočajo vodne fontane. Za mačke nekaterih pasem je znano, da še posebej uživajo v igri z vodo, zato so jim lahko fontane tudi v zabavo.

Še en strošek, ki ga je treba upoštevati pri mačkah, so njihovi iztrebki. Pomembno je, da redno čistite mačja stranišča, saj jih mačke verjetno ne bodo uporabile, če bodo umazana.

Nega se lahko zelo razlikuje glede na pasmo vaše mačke, vendar je z nego verjetno bolj kot denar povezana poraba časa.

Ko domov prinesete novo mačko ali mačjega mladiča, je to obdobje navdušenja in veselja, pri katerem zlahka pozabite na stalne stroške. Pri tem je treba upoštevati, da lahko mačke živijo do 20 let ali dlje, zato lahko le z upoštevanjem stalnih stroškov od samega začetka zagotovite, da boste lahko poskrbeli za zdravje in dobro počutje mačke v njenem celotnem življenjskem obdobju.