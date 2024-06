Izbira mačjega mladiča

Pojem popolne mačke za marsikoga pomeni določeno pasmo, najboljše zagotovilo, da boste dobili, kar si želite, pa je lahko odločitev za mačjega mladiča namesto odrasle mačke iz zavetišča.

Obstaja veliko različnih pasem mačk, vsaka pa ima posebne telesne in vedenjske značilnosti. Zato je pomembno, da se pozanimate in izberete pasmo, ki ustreza vašemu življenjskemu slogu.

Večina odgovornih vzrediteljev ne želi, da bi njihovi mačji mladiči z rodovnikom zapustili dom in mater, preden dopolnijo 12 tednov, saj s tem zagotovijo, da so mladiči pripravljeni na ločitev in so bili ustrezno cepljeni. V tem časovnem obdobju pri mačjih mladičih poteka tudi ključno obdobje socializacije, zato je zelo pomembno, da se pri vzreditelju pozanimate, na kakšen način je poskrbljeno za ustrezen razvoj mladičev.

Mačjega mladiča lahko izberete tudi v zavetišču. V teh primerih je lahko težje kaj izvedeti o njihovem poreklu. Vendar lahko osebje v zavetišču prepozna osebnostne lastnosti mladičev in vam pomaga izbrati tistega, ki je najbolj primeren za vaše domače okolje. Čeprav lahko osebje pri mačjih mladičih opazi nekatere značilne lastnosti, je lahko še veliko skritega, toda kot pravijo številni ljubitelji mačk, je vse to del njihovega šarma.

Prednosti za pridobitev mačjega mladiča

Mačji mladiči so zelo igrivi in živahni, zato so zabavna domača pridobitev.

Pogosto lahko izberete pasmo, ki jo želite.

Pri vzreditelju lahko dobite popolne informacije o zdravstvenem stanju mladiča.

Izzivi pri pridobitvi mačjega mladiča

Mačji mladiči so sprva veliko manj samostojni kot odrasla mačka.

Pri mačjem mladiču si boste morali vzeti čas, da ga boste navadili na življenje v hiši.

Kje dobiti mačjega mladiča

Obstaja veliko krajev, kjer lahko dobite mačje mladiče, pa naj gre za registriranega vzreditelja, zavetišče ali družino, ki je slučajno dobila leglo. Preden vzamete mladiča domov, obvezno preverite, ali so mladiči in njihova mati zdravi in ustrezno negovani.

Zelo priporočljivo je, da se obrnete na uglednega vzreditelja ali prodajalca. Za nasvet o vzrediteljih ali zavetiščih v bližini se lahko posvetujete z veterinarjem.

Če ste izbrali pasmo in izbrali vzreditelja, ga obiščite in si oglejte okolje, v katerem mačji mladiči rastejo.

Mačji mladiči, ki že od začetka živijo v domovih z veliko ljudmi, kjer so priča običajnim vsakodnevnim okoliščinam v gospodinjstvu, kot so obiskovalci, sesalniki, pralni stroji in drugi hišni ljubljenčki, se bodo veliko lažje prilagodili vašemu gospodinjstvu kot mladiči, ki so rasli zunaj doma ali brez bližine ljudi.

Če je mogoče, povprašajte o značaju mačkov in mačk ter o tem, na kakšen način skrbijo za dobro socializacijo mladičev ter za higieno, zdravstveno oskrbo, dobro počutje in ustrezno prehrano.

Ne glede na to, ali se odločite za mačjega mladiča ali odraslo mačko, lahko z aktivnim poizvedovanjem poskrbite, da bo vaš hišni ljubljenček pri vas zadovoljen ter da boste kot lastnik skrbni in odgovorni.