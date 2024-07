PODROBNOSTI IZDELKA

Primerno za mladiče v starosti od rojstva do odstavitve, ROYAL CANIN® Babycat Milk je formulirano za hranjenje mladičev v primeru pomanjkanja ali slabe kakovosti materinega mleka. Njegova formulacija je kar najboljši približek materinemu mleku. Formula Babycat Milk je enostavna za pripravo, takoj se raztopi in ustvari popolnoma homogen mlečni nadomestek. ROYAL CANIN® Babycat Milk je obogaten z DHA (esencialno maščobno kislino Omega-3), ki je naravno prisotna v materinem mleku in pomaga podpirati kognitivni razvoj vašega mačjega mladiča. Priporočljivo je, da preberete priložena navodila za hranjenje, da zagotovite, da vaš mladič dobi ustrezno količino za optimalno podporo in razvoj.

