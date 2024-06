Vsako obdobje v življenju mačke prinese edinstvene prehranske zahteve, pri katerih ji lahko pomagate. Za najboljši možen začetek življenja morate prehrano mačjega mladiča prilagoditi posebnim potrebam njegovega prvega življenjskega obdobja.

Prehrana za vašega mačjega mladiča od rojstva do štirih mesecev

V tem obdobju vaš mačji mladič doživlja hitro in intenzivno rast. Potrebuje spodbudo pri razvoju okostja, mišic in organov, zato ima posebne prehranske potrebe.

V prvih tednih pasji mladiči sesajo pri materi in najprej prejmejo kolostrum, mleku podobno tekočino za krepitev imunskega sistema, nato pa mleko. Ko so stari približno štiri tedne, se lahko začne uvajanje trdne hrane; takrat se zanjo tudi začnejo zanimati, istočasno pa začnejo težje prebavljati laktozo.

V tem času jim lahko dajete hrano, ki je zasnovana posebej za mačje mladiče in vsebuje pravo mešanico potrebnih hranilnih snovi, vključno z 11 ključnimi aminokislinami, ki podpirajo mišično in celično rast ter krepijo zdravo kožo, dlako in kremplje. Mačke teh elementov ne morejo sintetizirati v telesu, zato je pomembno, da jih hranite s popolno hranilno prehrano.

Mačji mladiči hitro rastejo in pridobivajo težo do 12. oz. 16. tedna, odvisno od pasme, zato potrebujejo zelo veliko energije – okrog trikrat več kot odrasla mačka. Vendar pa prebavni sistem pri mačjih mladičih še ni zrel, zato potrebujejo visoko energijsko hrano brez nepotrebnih dodatkov, ki lahko povzročijo prebavne težave.