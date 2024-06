Kdaj začeti mačjega mladiča hraniti s hrano za odrasle mačke

Zakaj hrana za mačje mladiče?

Hranjenje mladiča s polnovredno hrano, prilagojeno njegovim posebnim potrebam, je bistvenega pomena, da podprete optimalno rast in postavite temelje za zdravo prihodnost.



Vaš mačji mladič večinoma zraste v prvem letu življenja, saj večina mačk dobo odraslosti doseže v starosti 10-12 mesecev. Večje pasme mačk, kot je Maine Coon, lahko odrastejo nekoliko kasneje, pri 15 mesecih starosti. Ker mladiči rastejo hitro, njihov prebavni in imunski sistem pa se razvija počasneje, imajo zelo specifične prehranske potrebe, ki se razlikujejo od prehranskih potreb odraslih mačk.



V obdobju rasti je ključnega pomena, da jih hranite s hrano, ki je posebej prilagojena mladičem, saj tako podprete zdravo rast in razvoj. Mladiči potrebujejo prehrano z večjo vsebnostjo energije in beljakovin, hranili, ki podpirajo imunski sistem, ter pravim ravnovesjem vitaminov in mineralov. Hrana za mačje mladiče zagotavlja več energije, potrebne za vsakodnevne aktivnosti, kot je igra, obenem pa spodbuja rast kosti in mišic ter razvoj telesnih sistemov. Mačji mladiči prav tako potrebujejo prehrano, ki jo je lahko prebaviti in vsebuje prebiotike, ki spodbujajo zdravo črevesje. Tako lahko njihov nerazvit prebavni trakt absorbira čim več hranil.





Rast mačjih mladičev

Rast vašega mladiča poteka v dveh ključnih fazah:

1) Od rojstva do starosti 4 mesecev

V tem obdobju hitre rasti mačji mladiči potrebujejo hrano, polno antioksidantov, ki podpira njihov imunski sistem. Mladiči se v starosti od štirih do osmih tednov začenjajo privajati na trdno hrano, sprva pa mora biti njihova hrana zelo mehka, da lažje preidejo z mleka. Hrana ROYAL CANIN® Mother & Babycat podpira to ključno zgodnje obdobje rasti s suho hrano, ki ji je mogoče enostavno dodati vodo.



2) Od 4 do 12 mesecev



V tem obdobju se mladičeve potrebe po energiji postopoma zmanjšajo, ko zraste do velikosti odrasle mačke. Ob odraščanju se krepi tudi prebavni in imunski sistem, kljub temu pa mladič še vedno potrebuje prehransko podporo, da ne bi prihajalo do prebavnih težav. Hrana ROYAL CANIN® Kitten je zasnovana posebej za podporo tej drugi fazi rasti.



Sterilizacija

Znano je, da sterilizacija vaši mački prinaša številne koristi za njeno zdravje in vedenje. Toda ali ste vedeli, da je lahko zaradi sterilizacije vaša mačka bolj dovzetna za povečanje telesne teže? Hormonske spremembe, povezane s sterilizacijo, lahko vplivajo na presnovo vaše mačke, kar lahko vpliva na količino hrane, ki jo potrebuje. Po sterilizaciji se dnevni vnos kalorij mačke zmanjša za 30 odstotkov, kar predstavlja kar tretjino dnevno zaužite hrane!

Čeprav se dnevne energijske potrebe vaše mačke po sterilizaciji spremenijo, je pomembno, da količine dnevne hrane ne zmanjšate za 30 odstotkov. V tem primeru lahko vaša mačka namreč ostane brez ključnih hranil, ki jih potrebuje, da ostane zdrava, prav tako pa je lahko zaradi tega zelo nezadovoljna!



Ker imajo sterilizirani mladiči in odrasle mačke zelo specifične prehranske potrebe, je na voljo hrana, posebej prilagojena temu življenjskemu obdobju, kot je družina izdelkov ROYAL CANIN® Neutered. Ta hrana ima prilagojeno število kalorij in vključuje specifična hranila, kot je L-karnitin, ki vaši mački tudi po sterilizaciji pomagajo ohraniti zdravo telesno težo.