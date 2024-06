Zakaj moja mačka izgublja težo?

Mačka in paraziti

Številni paraziti lahko pri mački povzročijo izgubo teže. Tako Giardia kot tudi kokcidija povzročata hudo drisko, ki lahko vodi k dehidraciji in izgubi teže. Če sumite, da je mačka okužena s paraziti, je pomembno, da se posvetujete z veterinarjem, ki bo določil, za katerega parazita gre, in vam svetoval, kako mačko (in sebe) zaščititi pred njim.

Mačke in kepe dlak

Mačke porabijo veliko časa za nego, s čimer uravnavajo telesno temperaturo in skrbijo za čisto kožo in dlako. Toda pri neustreznem izločanju dlak iz prebavnega sistema lahko te zastajajo in tvorijo kepe. Te kepe lahko povzročajo bruhanje, zaprtje, blokado požiralnika, izgubo teka in tudi izgubo teže.

Pomanjkanje vitaminov pri mačkah

Izguba teže in pojav dermatoloških težav, na primer luščenja kože, izpadanja dlake in praskanja, so lahko pokazatelji pomanjkanja vitamina B, ki je posledica gastrointestinalne bolezni ali neuravnotežene prehrane. Ta vitamin je topen v vodi in ga telo ne more shranjevati, zato mora prehrana mačke vključevati vitamine B-kompleksa, ki pomagajo ohranjati zdravo dlako in kožo.

Če prehrana vaše mačke ni popolna in uravnotežena, je mačka lahko ogrožena zaradi pomanjkanja vitaminov in drugih hranilnih snovi. Če mačka izgublja težo in vas skrbi, da je to lahko posledica pomanjkanja vitaminov, se posvetujte z veterinarjem.

Če vas izguba teže pri vaši mački kakor koli skrbi, obiščite veterinarja. Ta bo opravil popoln pregled in bo lahko ustrezno odgovoril na vaša vprašanja. Ustrezno težo pri mački boste najlažje vzdrževali z rednimi obiski pri veterinarju in odmerjanjem hrane, saj boste tako lahko hitro opazili morebitne prehranjevalne spremembe.