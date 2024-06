Kako pomagati mački izgubiti telesno težo

Vzpostavitev pravilnega prehranjevalnega vedenja vaše mačke

Da bi vaša mačka izgubljala telesno težo, morate upoštevati priporočene količine, ki so navedene na embalaži hrane, ali priporočila veterinarja, natančne količine pa stehtajte s kuhinjsko tehtnico. Glede na specifično formulo so lahko suha živila, ki se običajno dajejo mačkam, zelo bogata z energijo, kar pomeni, da lahko svojega hišnega ljubljenčka hitro prekomerno hranite. Zato je uporaba tehtnic in upoštevanje smernic najboljši način za uspešno vodenje programa za izgubljanje telesne teže.

Če vaša mačka jé brez omejitev in ne more uravnavati vnosa hrane, njen dnevni obrok razdelite na majhne, pogoste obroke, da boste lahko uravnavali porabo energije. Prav tako se izogibajte temu, da bi ji dajali ostanke iz mize, saj to lahko radikalno poveča vnos kalorij. Če želite uporabiti priboljške, jih je treba upoštevati pri skupni dnevni dieti vaše mačke.

Vaš veterinar vam bo lahko svetoval glede idealnega izgubljanja telesne teže vaše mačke, ki pa ne sme potekati prehitro. Če se to zgodi, lahko vaše telo mačke verjame, da je podhranjeno, kar lahko povzroči resne težave z jetri.

Kako mačko pripraviti do gibanja in izgubljanja telesne teže

Morda se bo mačka glede na svojo telesno težo težko igrala. Vendar s postopnim uvajanjem igre v vsakodnevno rutino mački lahko pomagate pri gibanju in izgorevanju odvečnih kalorij.

Svojo mačko lahko spodbujate k aktivnosti tako, da svoj dom preuredite tako, da bo imela veliko možnosti za igranje. Svojemu hišnemu ljubljenčku priskrbite plezalno drevo ali mesto z več nivoji, kjer lahko skače in se skriva, pa tudi igrače, s katerimi se lahko igra, ko vas ni doma – igrače za hrano, kjer vaša mačka pride do hrane skozi igro s predmetom, so zabavne in spodbujajo naravni lovski nagon. Dve seriji igre po dve minuti na dan sta dober začetek za mačke s prekomerno telesno težo; te igre lahko postopoma stopnjujete, ko postane vaša mačka bolj mobilna.

Ohranjanje zdrave telesne teže

Ko vaša mačka izgubi telesno težo, je ključnega pomena, da jo podpirate pri ohranjanju zdravega življenjskega sloga, da se ne bo vrnila nazaj na svojo prejšnjo telesno težo. Mačko tehtajte vsaj vsakih šest mesecev in ukrepajte, če bo njena teža več kot 5 % nad normalno telesno težo, načine hranjenja in prehrano pa prilagajajte glede na spreminjajoče se okoliščine.

Pri tehtanju mačke je pomembno, da uporabljate isto tehtnico in se tako izognete odstopanjem in napakam, ki lahko vodijo do prekomernega ali nezadostnega hranjenja vaše mačke v času hujšanja.

S pravim programom za hujšanje se bo vaša mačka počutila veliko bolj zdravo in srečnejšo. Pogovorite se z veterinarjem, preden začnete pomagati vaši mački pri izgubljanju telesne težo, saj vam bo lahko svetoval glede ciljne teže vaše mačke in najboljše hrane za dosego tega cilja.