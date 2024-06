​Ohranjanje zdrave teže pri mačkah

Pravilno hranjenje mačke

Z vzpostavitvijo dobrih prehranjevalnih navad bo lahko mačka ohranila zdravo težo in ji ne bo treba prosjačiti ali moledovati za dodatno hrano.

Mački dajte priporočeno količino hrane, ki jo prej stehtajte s kuhinjsko tehtnico. Čeprav se vam lahko zdi količina premajhna, so industrijsko pridelana živila popolna in uravnotežena, velikost porcij pa je natančno določena, da mačka zagotovo dobi vse, kar potrebuje. Mačka mora imeti tudi neomejen dostop do sveže vode za lažjo prebavo in preprečevanje urinarnih težav, kot je nastanek kamnov.

Omejite število priboljškov, ki jih dajete mački, saj lahko bistveno povečajo njihov dnevni vnos kalorij; če ji boste priboljške dali, jih vsekakor upoštevajte pri skupnem dnevnem vnosu hrane.

Prava hrana za pravi čas

Mačke različnih starosti in življenjskih slogov potrebujejo različno prehransko podporo za ohranjanje zdrave teže, kar pomeni, da morate biti pozorni na njihovo rast in prilagoditi prehrano njihovim potrebam.

Mačji mladiči, stari od štiri tedne do štiri mesece, med obdobjem hitre rasti potrebujejo veliko energije, vendar pa je njihov prebavni sistem šibkejši, zato mora biti njihova prehrana visoko energijska in lahko prebavljiva, da jim ne povzroča nelagodja. Redno preverjajte njihovo težo in prilagodite količino obrokov tako, da bodo enakomerno pridobivali težo v skladu z nasvetom veterinarja.

Sterilizacija ali kastracija močno vpliva na težo mačk, saj se njihove potrebe po energiji zmanjšajo za 30 %, medtem ko se lahko njihov tek v dneh po operaciji poveča za do 26 %. Zato pri steriliziranih in kastriranih mačkah velja večje tveganje za pridobitev teže, še posebej takoj po operaciji. To lahko preprečite z namensko prehrano, ki zagotavlja zmanjšano energijsko raven, spremenjen delež hranilnih snovi in splošno formulo za krepitev zdravja.

Pri breji mački se potrebe po energiji bistveno povečajo, saj ob koncu gestacije zaužije kar za 70 % več kot običajno! Hrana, zasnovana za breje ali doječe mačke, je zanje idealna, ker vsebuje veliko maščob in spodbuja nastajanje mleka za njihove mladiče. Če želite breji mački zagotoviti vnos pravih hranilnih snovi, se posvetujte z veterinarjem o izdelkih in urnikih hranjenja.

Za popolno podporo mački pri vzdrževanju zdrave teže se obrnite na veterinarja, ki vam bo z veseljem predlagal najprimernejši ukrep.