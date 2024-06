Skrb za zdravje mačjega mladiča

Mačji mladič se pri približno 12 mesecih približuje polni teži odrasle živali, zato mora preiti na hrano in porcije za odrasle mačke. Mladičeve prehranske potrebe so odvisne od njegove velikosti in drugih dejavnikov, npr. stopnje aktivnosti in tega, ali je bil steriliziran. Posvetujte se z veterinarjem in tako zagotovite, da boste uvedli hrano za odrasle živali, ko bo to za vašo mačko primerno.