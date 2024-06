Postopek krtačenja lahko začnete pri glavi, pri čemer se počasi pomikate najprej na sprednje noge in prsni koš, nato na zadnje noge in na koncu na rep. Krtačo ali glavnik je treba najprej premikati v smeri rasti dlake, nato pa proti njej, da se odstranijo odmrle dlake in umazanija.

Pogostost krtačenja in pripomočki, ki jih za to potrebujete, so odvisni od vrste dlake.