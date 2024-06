Prevzem mačjega mladiča in vaš prvi teden z njim

Preden greste po novega mačjega mladiča, morate upoštevati veliko stvari. Preden greste ponj, morate biti popolnoma pripravljeni in morate vedeti, kako je treba z njim ravnati prvi dan in prvo noč, na primer kako ga je treba hraniti.



V prvem tednu je najbolje začeti vzpostavljati rutino, ga odpeljati k veterinarju in začeti socializacijo. Pomembno je, da veste, kako boste predstavili mačjega mladiča prijateljem, družini, otrokom in drugim hišnim ljubljenčkom, ter da boste po opravljenih cepljenjih znali pravilno ravnati pri njegovem prvem raziskovanju na prostem.