Razumevanje vedenja mačjega mladiča

Domača mačka je ena zadnjih razvitih mačjih vrst. Nasprotno od nekaterih drugih domačih vrst, kot so psi ali goveda, so mačke ohranile visoko stopnjo neodvisnosti od ljudi. Zato odnos med mačkami in njihovimi lastniki večinoma temelji na obojestranskih koristih.



Večina mačjih spremljevalcev je kljub udomačitvi in razvoju edinstvenih značilnosti pri različnih pasmah ohranila nekatere telesne in vedenjske lastnosti svojih divjih prednikov. V mnogih pogledih so domače mačke ostale skoraj enake afriški divji mački ter drugim velikim ali majhnim divjim mačkam.