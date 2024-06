Vzgoja mačjega mladiča

Mačji mladič se uči na dva različna načina: najprej posnema materina dejanja, nato pa se uči prek novih izkušenj in pozitivne spodbude. Čeprav so mačji mladiči samostojnejši od pasjih mladičev, jih je treba vzgojiti tako, da se že od malih nog priučijo ustreznega vedenja ter usvojijo pravila sobivanja z ljudmi in drugimi živalmi.