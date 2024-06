Nasveti za trening mačjega mladiča

Vaša vloga

Na mačjega mladiča vpliva tudi okolje, v katerega ga uvajate. Mačji mladič, ki je že od zgodnjega otroštva v stiku z različnimi ljudmi in živalmi, bo zrasel v bolj uravnovešeno in zvedavo mačko.

Načela treninga mačjega mladiča

Čeprav bo mačji mladič v začetku posnemal svojo mamo, bo pozneje tudi sam preskušal različne stvari. Del preskušanja je učenje s posledicami svojih dejanj. Če jim bodo posledice všeč, bodo ta dejanja ponavljali.

Grizenje in praskanje

Mačji mladič mora čim prej razumeti, kaj je dovoljeno in kaj ni, še preden se mu kremplji in zobje popolnoma razvijejo. Med prijateljskimi pretepi z brati in sestrami mačji mladič glede na ugrize in praske, ki jih prejme, spoznava, kako močno lahko grize in praska, ne da bi povzročil bolečino.

Uporaba mačjega stranišča

Mačji mladič se pri starosti približno pet ali šest tednov nauči uporabljati mačje stranišče in pogosto porabi veliko časa, da pokrije svoje iztrebke. Če mladič tega ne naredi, ga čim pogosteje nesite v mačje stranišče, še posebej po hranjenju. Z njegovimi tačkami izkopljite luknjo, da ga boste navadili pokrivati iztrebke. Ena ali dve ponovitvi bi morali zadostovati.

Pri treningu mačjega mladiča ste omejeni, toda če se naučite brati govorico njegovega telesa, pa tudi zvoke in izraze na obrazu, boste sčasoma razumeli vedenje mladiča in boste bolje pripravljeni pri skrbi za njegovo dobro počutje.