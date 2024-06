Kako pomagati svojemu mačjemu mladiču, da ostane v formi

V prvem letu življenja vaš mačji mladič hitro raste in pridobiva na teži, saj se razvijajo okostje in mišice. Vendar pa je bistvenega pomena, da pravilno pridobivajo na teži, saj debelost pri mačkah lahko povzroči dolgotrajne zdravstvene težave.

Kaj morajo mačji mladiči dobiti iz prehrane?

Prehranske potrebe mačjega mladiča so drugačne od potreb odrasle mačke, saj potrebujejo več energije za pogon njihovega rastočega telesa. Na začetku bo vaš mačji mladič dobil vse potrebno iz materinega mleka in bo enakomerno pridobival na teži. Ko mačjega mladiča začnete navajati na trdno hrano, morate izbrati hrano, ki vsebuje pravo mešanico esencialnih hranil, da ostanejo zdravi.

Tekstura in vonj sta za mačjega mladiča pomembnejša od okusa, saj ima mladič le 500 brbončic v primerjavi z ljudmi, ki jih imamo 9.000. Zato izberite hrano, ki je prave oblike in teksture za vašega rastočega mladiča. Svojemu mačjemu mladiču vsak dan dajte priporočen obrok hrane, bodisi ga servirajte v manjših obrokih skozi ves dan ali pa pustite celoten obrok, da bo lahko mačji mladič sam uravnaval vnos hrane. Dve bistveni zadevi sta tudi sveža voda in miren kraj za prehranjevanje.

Za razliko od ljudi, mačji mladiči v prehrani ne potrebujejo raznolikosti, zato se izogibajte hranjenju z različnimi vrstami hrane – vključno z ostanki z mize, ki jim običajno ne dajejo hranil, ki jih mačji mladiči potrebujejo, prispevajo pa k pridobivanju telesne teže in spodbujajo slabe prehranjevalne navade, na primer prosjačenje. Če želite zamenjati njihovo hrano, to počnite postopoma, saj se njihov prebavni sistem težko spopada z nenadnimi spremembami v prehrani.

Kako lahko nadzorujem težo svojega mačjega mladiča?

Poleg izbire primerne hrane lahko telesno težo svojega mačjega mladiča uravnavate tudi tako, da ga skrbno spremljate, zlasti v prvih 12 mesecih. Preden mačji mladič začne jesti trdno hrano, ga vsak dan stehtajte. Dosledno mora pridobivati na teži, v nasprotnem primeru se posvetujte z veterinarjem, ki vam bo povedal, ali morate dopolniti prehrano svojega mačjega mladiča z mlekom za mačke.

Od približno dveh mesecev starosti mladiča stehtajte enkrat na teden, da preverite njegovo rast – na teži bodo najbolj pridobili pri štirih ali petih mesecih, ko se mačji mladiči v povprečju zredijo za okoli 100 g na teden.