Socializacija mačjega mladiča in igra

Mačji mladič, ki je že od zgodnjega otroštva v stiku z različnimi ljudmi, zvoki in izkušnjami, bo veliko bolj samozavesten in sproščen. Ena ključnih stvari je, da se navadi srečevati ljudi, ki se z njimi ukvarjajo in ga božajo.



Vseeno pa ne pretiravajte, saj je lahko mačji mladič preobremenjen in razvije odklonilno vedenje do določene osebe ali izkušnje. Zato pazite, da se bo vaš mladič vedno počutil varno, in bodite pozorni na govorico njegovega telesa.