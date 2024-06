Priprava vašega mačjega mladiča (in vas) na prvi obisk veterinarja

Kot odgovoren lastnik hišnih ljubljenčkov boste veliko časa vložili v to, da bo vaša mačka ustrezno socializirana. To pomeni, da jo na varen in skrben način seznanite z novimi ljudmi, kraji, stvarmi, teksturami in zvoki.

To bo pomagalo vašemu mačjemu mladiču ali mački, da se ne bo prestrašila, ko pride do sprememb v njihovem domačem okolju in rutini. Druga prednost socializacije vašega mačjega mladiča je preprečevanje dolgotrajnih težav z njegovim vedenjem med odraščanjem. Več pozitivnih izkušenj imajo kot mladiči, bolj prilagojeni bodo kot odrasla mačka.

Mačji mladiči, ki pridejo neposredno od vzreditelja, so že bili izpostavljeni drugim mačjim mladičem in ljudem. Imajo torej dober začetek socializacije. Če pa ste posvojili starejšo mačko, boste morali upoštevati njeno vedenje in morebitne sprožilce.

Morda bo potrebno nekaj nežnega dela pri ustvarjanju pozitivnih asociacij za vašo mačko. Na primer, skrbno jim pokažete nove kraje in ljudi, da si pomagate pridobiti njihovo zaupanje. Nagradite vsak mejnik!

Čeprav na mačje mladičke in mačke na splošno gledamo kot na neodvisna bitja, to ne pomeni, da jih lahko dolgo časa pustite same. Vsaka mačka je drugačna, vendar bodite pozorni na znake ločitvene tesnobe in se z njo ustrezno spopadite.