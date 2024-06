Ko vaša mačka odraste in potrebuje drugačno prehrano, se posvetujte s svojim veterinarjem. Veterinar ima zdravstveno anamnezo vaše mačke, zato lahko ponudi najboljši nasvet. Prav tako vam lahko svetuje o znamkah mačje hrane in morebitnih spremembah števila obrokov ali velikosti porcij.

Med obiskom pri veterinarju lahko opravite tudi zdravstveni pregled vašega mačjega mladiča. To bo potrdilo, da sta teža in rast vašega mačjega mladiča takšni, kot bi morali biti. Prav tako bo to vašemu veterinarju pomagalo najbolje svetovati glede nove prehrane vaše mačke.