​Simptomi prebavnih težav pri vaši mački

Ko gre za prebavne težave, imajo mačke lahko številne težave, ki jih povzroča veliko različnih stvari, zato je koristno vedeti, kako prepoznati znake prebavnih težav.

Vaša mačka ima težave s hranjenjem ali požiranjem

Morda boste opazili, da ima vaša mačka težave s hranjenjem ali požiranjem, če ima zaporo v požiralniku (npr. kepo dlak) ali ji mišice požiralnika ali želodca ne delujejo pravilno.

Opazili boste, da ne želi jesti, ker je le-to lahko boleče, ali pa bo jedla s težavo in naprezanjem. Lahko izbljuva hrano; pri tem bo pasivno izločila hrano, običajno kmalu po jedi in brez kakršnega koli opozorila. Lahko kašlja zaradi neprebavljene hrane, ki se zagozdi v požiralniku.

Vaša mačka bruha ali ima kepe dlak

Ni nenavadno, da mačke občasno bruhajo, zlasti če so pojedle nekaj, kar se njihovemu telesu zdi škodljivo. Pogosto bruhanje, dvakrat na mesec ali več, je lahko znak resnejšega problema, na primer okužbe, vnetne bolezni ali razjede, vendar mačke bruhajo iz različnih razlogov. Ko vaša mačka bruha, izloča hrano, ki je bila delno prebavljena v želodcu ali žolču, pogosto kar nekaj časa po jedi. Bruhanje se razlikuje od bljuvanja, ki je bolj pasivna, takojšnja reakcija.

Če vaša mačka izbljuva trdo, prepleteno grudo dlak, ima v želodcu lahko kepe dlak. Te se pojavijo, ko mačke z negovanjem zaužijejo prekomerno količino dlak in se te v prebavnem traktu sprimejo v kepe. Običajno bo vaša mačka te dlake prebavila in izločila, če pa jih je preveč, njeno telo tega ne zmore narediti in nastanejo kepe dlak. Medtem, ko so lahko dolgodlake mačke bolj dovzetne za to težavo, je to zlasti težava pri notranjih mačkah, saj imajo veliko več časa za negovanje kot mačke na prostem. Nekatere mačke ne bodo imele popolnoma oblikovane kepe dlak, ampak bodo dlake prisotne v bruhanju.