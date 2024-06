Kako prehrana mačk podpira njihovo prebavo

Prebavne težave se lahko v določenem življenjskem obdobju pojavijo pri vsaki mački, toda z upoštevanjem nasveta veterinarja in ustrezno prehrano lahko te težave obvladate, kot tudi pomagate ublažiti simptome in nelagodje.

Vloga beljakovin v prehrani mačke

Beljakovine so osnovni gradnik v telesu mačke, vse od kože in dlake, do krempljev in protiteles. Aminokisline iz beljakovin se lahko pretvorijo v glukozo, ki je ključnega pomena za pravilno delovanje možganov, ledvic in rdečih krvničk, kot tudi za preskrbo z energijo.

Žal pa so lahko beljakovine tudi eden izmed glavnih vzrokov za prebavne težave pri mačkah, ki se pojavijo, če jih ne morejo zlahka prebaviti ali če imajo alergijo ali intoleranco na beljakovine. Lahko prebavljive beljakovine lahko pomagajo ublažiti simptome, saj mora prebavni trakt pri absorpciji hranil opraviti manj »dela«. V prehrani za mačke z alergijami ali intoleranco na hrano so uporabljene beljakovine iz enega samega vira, na primer hidrolizirane beljakovine ali manj pogoste beljakovine, da se zmanjša verjetnost za poslabšanje prebavnih težav.

Maščobe v prehrani mačke

Maščoba je bogat vir energije za mačko in v primerjavi z beljakovinami ali ogljikovimi hidrati prispeva več kot dvakrat več energije za enako težo. Za zdravo delovanje določenih organov, na primer kože, so pomembne tudi esencialne maščobne kisline, ki lahko pomagajo tudi pri zagotavljanju kalorij pri mačkah, ki so izgubile težo.

Toda če je maščob preveč, jih je težko prebaviti. Veterinar vam bo svetoval glede ustrezne ravni maščob za stanje, starost in življenjski slog vaše mačke, da bi ji zagotovili prehranske koristi in se izognili nepotrebni obremenitvi prebavnega sistema.

Mačke in ogljikovi hidrati

Mačke ne potrebujejo ogljikovih hidratov tako kot ljudje, vendar so dober vir glukoze in jim lahko zagotavljajo energijo. Obstajajo zmotna prepričanja, da lahko mačke trpijo zaradi intolerance na gluten ali celiakije podobno kot ljudje, vendar to ni bilo nikoli dokazano. Mačkam z gastrointestinalnimi težavami lahko koristijo viri visoko prebavljivi ogljikovih hidratov, na primer riž.