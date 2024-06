Preprečevanje razdraženega želodca pri mački s prehrano

Svojo mačko pred prebavnimi težavami in razdraženim želodcem najenostavneje pomagate zaščititi tako, da jo hranite s celovito in uravnoteženo hrano. Če ima vaša mačka še posebej občutljivo prebavo, vam veterinar lahko priporoči posebno hrano s hranili, ki pripomorejo k zdravi prebavi.

Taka dietna hrana vsebuje zelo prebavljive vire beljakovin, ki jih telo vaše mačke enostavno prebavi in absorbira. Veterinar vam lahko priporoči energijsko gosto dietno prehrano, kar pomeni, da lahko vaša mačka uživa manjše porcije in z njimi dobi potrebna hranila in kalorije.

Hrana, zasnovana za izboljšanje zdravja mačkinih prebavil, lahko vključuje tudi prebiotike. Ti spodbujajo rast koristnih bakterij v prebavnem traktu vaše mačke.

Način hranjenja mačke, ki pripomore k preprečevanju razdraženega želodca

Poleg izbire prehrane, ki pripomore h krepitvi zdrave prebave vaše mačke, upoštevajte tudi te smernice za načine prehranjevanja mačke.

Izogibajte se nenadnim spremembam prehrane, saj lahko to povzroči želodčne težave. Mačko na novo hrano navajate od enega tedna do desetih dni. Staro in novo hrano mešajte in vsak dan postopoma povečujte delež nove hrane.

Dnevno količino hrane lahko prav tako porazdelite na več manjših obrokov, s katerimi jo hranite ves dan. S tem pripomorete k preprečevanju razdraženega želodca, saj zmanjšate obremenitev na prebavni sistem, ki jo povzroči velik obrok. Mačke med hranjenjem ne motite. Motnje ji lahko povzročijo stres, kar jim lahko razdraži želodec.

Prav tako je zelo pomembno, da ji ne dajete ostankov hrane ali kuhinjskih ostankov. To jim lahko razdraži želodec ali jim celo škoduje. Čokolada, surova jajca in jetra imajo lahko škodljive učinke na telo vaše mačke.

Če vas skrbi za zdravo prebavo mačke in želite izvedeti več o najboljših načinih, s katerimi ji lahko pomagate, se posvetujte z veterinarjem.