Odkrijte naš program za rast mačjih mladičev

Ko se mačji mladič skoti, je odvisen od svoje matere glede vsega, kar potrebuje. To se bo hitro spremenilo, saj se bo razvil v radovednega mucka, ki se bo podil naokoli in se v vse vtikal! Razvoj vašega mačjega mladiča je v času njegovega odraščanja hiter – prav povsod je sposoben doseči mejnike, vendar se njegov imunski in prebavni sistem razvijata počasneje. Zdrava prehrana mačjega mladiča je ključnega pomena za zagotavljanje vseh bistvenih hranil vašemu novemu družinskemu članu.

Naš prehranski program za rast mačjih mladičev vas bo v vsakem življenjskem obdobju vašega mačjega mladiča usmerjal pri prehrani. Tukaj smo, da vam pomagamo postaviti trdne temelje za zdravje vašega mačjega mladiča v prihodnosti.