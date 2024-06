Program cepljenja za mačke

Pri kateri starosti morajo mačji mladiči prejeti prve obnovitvene odmerke?

Prvi odmerek osnovnih cepiv mora mladič prejeti med 12. in 16. tednom starosti.

Prvo cepljenje pokriva naslednje bolezni:

Mačja gripa – tako virus mačjega herpesa (fHV) kot tudi mačji kalicivirus (FCV),

virus mačje kuge (panleukopenija ali FPV),

virus mačje levkemije (FeLV).

Ali lahko svojega mačjega mladiča spustim na prosto pred prvim cepljenjem?

Mačke so učinkovito cepljenje po vsaj dveh cepljenjih – vključno s prvim odmerkom pri 12–16 tednih. Po tem so zaščitene pred boleznimi, ki jih preprečujejo prejeta cepiva.

Zato v teoriji ne bi smele na prosto, dokler ne dobijo drugega odmerka cepiv. Vendar pa je z vedenjskega vidika zelo pomembno, da so mačji mladiči pri tej starosti soočeni z različnimi situacijami, s čimer se zagotovi, da odrastejo v ustrezno socializirano odraslo žival.

Zato lahko mačje mladiče pred drugim cepljenjem spustite na prosto, vendar le v okolje, kjer je tveganje za okužbo majhno, na primer na vašem vrtu.

Če pa bo vaš mladič notranja mačka, se s tem ni treba ukvarjati.

Ali bo moj mačji mladič v tem obdobju prejel še kakšna druga cepiva?

To je ustrezen čas za prvo cepljenje proti steklini, če vaš veterinar določi, da je to potrebno. Njegova odločitev je povezana z življenjskim okoljem mladiča in s tem, ali bo z vami potoval v tujino.

Katere druge dopolnilne odmerke cepiv mora mladič še prejeti?

Vaš mačji mladič bo nato potreboval redne obnovitvene odmerke eno leto po drugem cepljenju in zatem enkrat letno. Če je vaš mačji mladič poleg osnovnih cepiv prejel še dodatna cepiva, mora pozneje prejeti tudi dopolnilne odmerke teh cepiv.

Vaš veterinar vam bo priporočil in pripravil ustrezen program cepljenja glede na potrebe vaše mačke.

Ali bo moja mačka vsako leto prejemala odmerke enakih cepiv?

Ni nujno. Obdobja imunosti proti različnim boleznim in virusom se razlikujejo. To pomeni, da vaša mačka ne bo vsako leto prejela enakih cepiv.

To je odvisno od naslednjih elementov:

Vrsta uporabljenega cepiva,

starost vaše mačke,

morebitno tveganje za lokalne epidemije,

kakršne koli spremembe veljavne zakonodaje.

Vaš veterinar bo vedel, katera obnovitvena cepljenja vaš hišni ljubljenček potrebuje, in vam na vsakem obisku pojasnil proti katerim boleznim se daje cepivo.

Ali mi bo veterinar povedal, kdaj so potrebne obnovitvene injekcije?

Vaš veterinar vam mora poslati opomnike, s katerimi vas obvesti, da morate svojega mačjega mladiča pripeljati na obnovitveno cepljenje. Vedno je dobro, da si zapišete, kdaj je obnovitveno cepljenje potrebno, namesto, da se zanašate le na opomnike iz ambulante.

Če imate kakršna koli vprašanja o prvih cepljenjih svojega mačjega mladiča oz. o obnovitvenih cepljenjih, je pomembno, da se obrnete na svojega veterinarja.