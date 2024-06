Kastracija mačjih mladičev je običajen postopek, ki prinaša veliko koristi za vašega mačka in vaš dom. Vendar pa to ni odločitev, ki bi jo bilo treba sprejeti hitro, zlasti če ste zainteresirani, da bi v prihodnosti imeli leglo mačjih mladičkov.

Kaj je kastracija?

Kastracija je izraz, ki se uporablja za sterilizacijo moških mačk. Pri mačkah se to imenuje sterilizacija, čeprav se včasih izraz sterilizacija uporablja tako pri samcih kot pri samicah.

Kako deluje kastracija?

Deluje tako, da odpravlja spolne hormone v vaši mački. Mačjim samcem odstranijo testise, tako da ne bodo več proizvajali semenčic, ki oplodijo jajčece mačje samice, zato se ne morejo več razmnoževati. Ta poseg opravi veterinar.

Kdaj je najboljši čas, da dam svojega mačjega mladiča kastrirati?

V idealnem primeru bi morali svojega mačjega mladiča kastrirati okrog pubertete; pri samcih je to starost od 6 do 12 mesecev. Mačji samci dosežejo spolno zrelost in začnejo iskati partnerja, ko so stari od 7 do 12 mesecev. Kastracija se lahko uspešno izvede že pri starosti treh mesecev. Vaš veterinar vam bo lahko svetoval o najboljšem času za vašega mačjega mladiča.

Zakaj bi svojega mačjega mladiča dal sterilizirati?

Osrednja prednost kastracije vašega mačjega mladiča je, da ni možnosti za neželena legla, ki jih je težko obvladovati in jim najti dober dom. Prav tako zmanjšuje verjetnost, da bi vaša mačka zbolela ali širila spolno prenosljive bolezni, saj se njena želja po parjenju zmanjša. Njena želja po boju se prav tako zmanjša, kar lahko prispeva k tišjemu in mirnejšemu domačemu okolju.

Kako se spremeni prehrana mojega mačjega mladiča?

Po kastraciji/sterilizaciji se spremenijo prehranske potrebe vašega mačjega mladiča. Njegove energetske potrebe se znižajo za približno 30 %, vendar pa se bo njegov apetit povečal za približno 20–25 %. Ker vaš mačji mladič še vedno raste in potrebuje energijo za razvoj zdravih mišic in telesne mase, je pomembno, da mu damo hrano, ki pokriva prilagojene prehranske zahteve. Hrana za sterilizirane mačke je lahko dobra izbira. Glede prehranskega priporočila se posvetujte s svojim veterinarjem.

Kateri drugi zapleti lahko nastopijo pri kastraciji/sterilizaciji?

Mačji samci so po kastraciji zelo nagnjeni k debelosti, kar lahko vodi do nadaljnjih, dolgoročnih zdravstvenih težav. To lahko vključuje bolezni sklepov, sladkorno bolezen in težave s sečili. Če se odločite svojega mačjega mladiča kastrirati, pozorno spremljajte vnos kalorij in mladiče vključite v igrive aktivnosti, da boste lažje obvladali njihovo telesno težo.

Kastracija/sterilizacija je lahko koristen poseg za vašo mačko in vaš dom. Za več informacij se pogovorite z veterinarjem, ki vam bo lahko pomagal pri odločitvi, ali je to primerno za vašega mačka.