Kaj je mačja levkemija?

Mačja levkemija (FeLV) je retrovirus, ki spada v isto skupino virusov kot HIV, vendar ne more okužiti ljudi.

Danes je pri mačkah veliko manj pogosta kot prej, saj se okuži manj kot 1 % zdravih mačk. To je zaradi obsežnega in učinkovitega cepljenja mačjih mladičev in mačk od devetdesetih let prejšnjega stoletja.

Kaj se zgodi, če mačka ali mačji mladič dobi mačjo levkemijo?

Mačja levkemija zavira imunski sistem in povzroča počasno okužbo, zaradi česar je okužena mačka zelo občutljiva na druge bolezni, vključno z:

Rakom,

vnetjem različnih telesnih organov,

težavami z razmnoževanjem.

Pri mačjih mladičih lahko povzroči počasno in postopno slabenje, ki se konča s smrtjo, če te bolezni ne zdravimo.

Kako se širi mačja levkemija?

Med mačkami se prenaša s slino, ko se med seboj negujejo, delijo sklede za hrano in so na splošno blizu ena drugi. Lahko preide tudi v druge telesne izločke, kri in mleko.

To je virus, ki se lahko skrije v celicah telesa mačke ali mačjega mladiča, čemur pravimo latenca. Virus svoj DNK vstavi v mačji DNK, virus pa se lahko prebudi in povzroči bolezen dolgo po začetni okužbi.

Kako dolgo lahko traja mačja levkemija pri mačkah?

Potek mačje levkemije običajno traja do tri leta, na žalost pa lahko mačka boj z levkemijo izgubi že prej.

Ali obstaja cepljenje proti mačji levkemiji?

Na srečo je na voljo cepivo, ki pomaga preprečevati trajno okužbo in smrtno bolezen.

Cepivo proti mačji levkemiji predstavlja enega od osnovnih cepljenj, kar pomeni, da je obvezno za vse mačke in mačje mladiče. Pogovorite se s svojim veterinarjem, da za mačjega mladiča pripravi ustrezen program cepljenja.

Kdaj je najboljši čas za cepljenje mačjega mladiča?

Idealna starost za prvo cepljenje vašega mačjega mladiča je osem tednov, temu pa sledi drugo cepljenje tri do pet tednov kasneje. To bodo osnovna cepiva, ki ščitijo mačjega mladiča pred najpogostejšimi in najbolj tveganimi boleznimi. Te so med drugim:

Mačja gripa – tako virus mačjega herpesa (fHV) kot tudi mačji kalicivirus (FCV),

virus mačje kuge (panlevkopenija ali FPV),

virus mačje levkemije (FeLV).

Veterinar vam bo za vašega mačjega mladiča svetoval tudi morebitna druga priporočena cepiva, odvisno od življenjskega sloga mladiča, torej ali gre za notranjo mačko ali ne, in ali bo mačka v stiku z drugimi mačkami.

Ali je cepivo za mačjo levkemijo potrebno obnoviti?

Da, tako kot pri drugih osnovnih cepljenjih bo vaš veterinar prvo obnovitveno injekcijo proti mačji levkemiji dal med 12. in 16. tednom starosti.

Takoj, ko je vaš mačji mladič star eno leto, bo potreboval svoje prvo obnovitveno cepljenje, ki se nato ponavlja vsako leto. Pomembno je, da se obrnete na lokalnega veterinarja, če potrebujete več informacij ali nasvet strokovnjaka.