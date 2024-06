Kakšna naj bo prehrana mačjih mladičev?

V prvih tednih življenja bo mladič užival izključno materino mleko. Pomembno je, da mačjega mladiča po tem času začnete navajati na hrano z ustreznimi hranilnimi snovmi, ki bo podpirala rast v ključnem prvem letu življenja.

Kaj mačji mladiči potrebujejo v prvi prehrani?

V prvih nekaj mesecih mladič hitro raste in čeprav se rast nato upočasni, še vedno potrebuje ustrezno prehrano za razvoj zdravih organov, mišic in okostja.

Z natančno sestavljeno prehrano poskrbite, da mladič dobi potrebne hranilne snovi v pravih količinah, za oskrbo z beljakovinami, vitamini, minerali in drugimi elementi, pomembnimi za zdrav razvoj.

Prva hrana mora ustrezati tako prehranskim potrebam mladičev kot tudi prebavnemu sistemu in zobem. Tekstura in vonj sta za mačke pomembnejša kot okus, a ker imajo mačji mladiči mlečne zobe do četrtega meseca starosti, je pomembno, da zaradi lažjega žvečenja izberete briket ustrezne velikosti. Priporočamo, da mladiča začnete navajati na mokro hrano, ki lahko ima zdravstvene koristi in na katero ga boste pozneje v življenju težje navadili.

Mačji mladiči od rojstva do četrtega meseca starosti naglo rastejo, kar pripomore k oblikovanju močnega okostja in mišične mase. Zato v svoji prehrani potrebujejo beljakovine in druge ključne hranilne snovi, kot so antioksidanti za podporo imunskega sistema.

Rast mladičev se med četrtim in dvanajstim mesecem starosti upočasni, a še vedno potrebujejo veliko energije, saj začenjajo raziskovati okolico. Telesa mladičev še vedno rastejo in razvijajo mišično maso. Njihov prebavni sistem se še vedno razvija, zato izberite energetsko bogato in lahko prebavljivo hrano, ki vsebuje vse potrebne snovi.