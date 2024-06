Ob prihodu mačjega mladiča bo vaš cilj poskrbeti za njegovo varnost in zaščito. V vašem domu preži na mačjega mladiča veliko nevarnosti in skritih stvari, ki lahko ogrozijo njegovo varnost, čeprav se jih morda ne zavedate. Toda s pripravo novega okolja in uvedbo nekaterih preprostih navad boste lahko poskrbeli za varnost mačjega mladiča, ko bo prispel v vaš dom.

Priprava doma za mačjega mladiča

Za varnost mačjega mladiča lahko naredite veliko stvari:

Skrijte električne žice – mačji mladiči lahko žvečijo električne žice, zato je pomembno, da jih pregledate, uporabite kabelske vezice ali pokrove, da mladič ne more priti do njih.

Pokrijte električne vtičnice – uporabite pokrovčke za stikala v celotnem novem okolju, da mladiču preprečite dostop do električnih vtičnic.

Preverite okna, balkone in stopnice – sprehodite se po hiši in poiščite morebitne nevarnosti. Ali bi se lahko mačji mladič kje zagozdil ali padel? V tem primeru opravite potrebne spremembe, na primer zaklenite odprta okna.

Umaknite vsa zdravila – če imate doma zdravila, jih morate shraniti na varno mesto in zunaj dosega.

Odstranite majhne in ostre predmete – izdelke, kot so elastični trakovi, žebljički in igle, morate odstraniti, saj lahko poškodujejo mačjega mladiča.





Zaprite pokrov smetnjaka in straniščne školjke – pomembno je, da vam zapiranje pokrova smetnjaka in straniščne školjke pride v navado, saj s tem preprečite, da bi mačji mladič padel vanju. Previdni morate biti tudi pri vrvicah na vrečah, ker jih mačke lahko pogoltnejo.