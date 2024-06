Kaj je Chlamydophila felis?

Chlamydophila felis je vrsta bakterije, ki povzroča konjunktivitis pri mačkah in mačjih mladičih.

Kakšni so simptomi bakterije Chlamydophila felis?

Kadar ima mačka ali mačji mladič konjunktivitis, ima različne simptome. Vedno bodite pozorni na:

Vsak izcedek in tekočino, ki se nabirata v očesu,

redno in pretirano mežikanje,

stalno škiljenje,

rdečino očesnega tkiva.

Ali konjunktivitis spremljajo še kakšni drugi simptomi?

Okužbe oči v obliki konjunktivitisa pogosto spremljajo okužbe zgornjih dihalnih poti. Skupaj se to imenuje »mačja gripa« in jo povzroča več različnih okužb.

Najpogosteje gre za mačji herpesvirus-1 (FHV) in mačji kalicivirus (FCV), ki sta oba virusa in sta zelo pogosta pri mačji populaciji.

Stanje lahko poslabšajo tudi bakterije, kot sta bronchiseptica in mikoplazma.

Kako se mačja gripa širi?

Mačja gripa se širi neposredno med mačkami, širijo pa jo tudi ljudje, ki mačke božajo in si ne umivajo rok. Razširja se tudi na predmete, ki so onesnaženi zaradi kihanja ali solz in niso ustrezno očiščeni – to so sklede za hrano, kletke in krtače.

Kateri so drugi simptomi mačje gripe?

Klinični znaki mačje gripe vključujejo:

Izcedek iz oči in nosu,

prekomerno slinjenje,

kihanje,

razjede v ustih,

vnetje dlesni,

vneto grlo,

povečane bezgavke.

Ali so simptomi mačje gripe vedno očitni?

Mačka ali mačji mladič, ki ne kaže nobenih kliničnih znakov ali simptomov bolezni, kot je mačja gripa, je še vedno lahko nosilec več virusov, vključno z mačjim kalicivirusom, mačjim herpesvirusom, mačjo levkemijo (FeLV) in bakterijo Chlamydophila felis.

Če je vaš novi mačji mladič v družbi drugih mačk, bodite vedno previdni. Obstaja tudi možnost, da druge mačke v populaciji nosijo zgoraj navedene viruse, čeprav se zdijo zdrave.

Če je tako, predstavljajo tveganje za druge člane skupnosti, predvsem za mačje mladiče.

Ali se mačko lahko cepi proti bakteriji Chlamydophila felis in konjunktivitisu?

Po nasvetu veterinarja lahko svojo mačko cepite proti bakteriji Chlamydophila felis.

Mačke in mačje mladiči se rutinsko cepi proti več osnovnim virusom in boleznim, ki se lahko skupaj razvijejo v mačjo gripo, vendar cepljenje ne vključuje vedno cepiva proti bakteriji Chlamydophila felis.

Veterinar vam bo svetoval, ali je to cepivo potrebno.

Katera so osnovna cepljenja mačk?

Osnovna cepljenja vključujejo:

Mačji herpesvirus (fHV),

mačji kalicivirus (FCV),

virus mačje kuge (panleukopenija ali FPV),

virus mačje levkemije (FeLV).

Cepljenje proti bakteriji Chlamydophila felis ni rutinsko, vendar ga veterinarji pogosto priporočajo. Veterinar bo preveril način življenja vašega mačjega mladiča, še posebej, ali se bo gibal na prostem in ali bo v stiku z drugimi mačkami. Nato bo pripravil priporočen načrt in časovni razpored cepljenja.

Če bo vaš novi mačji mladič verjetno v družbi drugih mačk, je pomembno da se z veterinarjem pogovorite o cepljenju proti vsem vzrokom mačje gripe.