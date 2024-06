Kaj je mačja kuga (panleukopija)?

Virus mačje kuge (panleukopije (FPV)), imenovan tudi mačji parvovirus, je zelo nalezljiva in potencialno usodna virusna bolezen, ki lahko prizadene mačje mladiče in odrasle mačke.

Kakšni so simptomi mačje kuge?

Pri mačjem mladiču ali mački, okuženi z mačjo kugo, se kažejo številni različni simptomi. Vedno bodite pozorni na spodaj navedene simptome:

Povišano telesno temperaturo,

malodušje,

bruhanje,

drisko (pogosto krvavo),

dehidracijo.

Mačja kuga lahko povzroči tudi zelo nenadno smrt. Pri mačkah, ki preživijo prvih nekaj dni, je delovanje imunskega sistema zavrto in ta se več ne odziva. Virus namreč uničuje rdeče krvničke, ki se borijo proti okužbi, zato se jih zlahka loti sekundarna okužba, na primer sepsa.

Če se mačka okuži, ko je breja, bo najverjetneje prišlo do spontanega splava ali pa bo skotila mrtvorojene mladiče ali mladiče z nenormalnim razvojem možganov (cerebralna hipoplazija).

Ali mačke in mačji mladiči še vedno pogosto obolevajo za mačjo kugo?

Danes je mačja kuga zaradi obsežnega cepljenja dobro nadzorovana pri domačih mačkah, toda še vedno lahko izbruhne v zavetiščih in v populaciji prostoživečih mačk. Stopnja smrtnosti je v tem primeru zelo visoka.

Kaj moram še vedeti o mačji kugi?

Najprej moramo opozoriti, da je zelo nalezljiva. Povzroča jo parvovirus, ki dlje časa živi v določenem okolju, na primer nekaj tednov ali več, in se sproži, ko so za to primerni pogoji.

Virus se lahko zato širi tudi s čevlji. Zato je pomembno, da mačjega mladiča cepite, saj se lahko okuži tudi, če nikoli ne gre ven.

Ali naj mačjega mladiča cepim proti mačji kugi?

Cepljenje proti mačji kugi je ključnega pomena za vse mačke. Obstajata dve kategoriji cepiv: »osnovna« in »priporočena«. Osnovno cepljenje je treba opraviti pri vseh mačjih mladičih in mačkah, ne glede na njihov življenjski slog. Mačja kuga je v osnovni kategoriji, skupaj s herpesom in kalicivirusom.

Bistvenega pomena je, da veterinar pri mačjem mladiču opravi ta cepljenja.

Kdaj naj mačjega mladiča cepim proti kugi?

Program cepljenja proti mačji kugi vključuje dve odmerka v časovnem presledku treh do štirih tednov. Mačji mladič lahko prvo injekcijo prejme, še preden ga dobite, saj se lahko prvi odmerek da že pri starosti od sedem do devet tednov.

Preden mačjega mladiča pripeljete domov, vedno preverite, ali je že dobil prvi odmerek. Ko bo mladič že pri vas, se morate z veterinarjem dogovoriti za drugi odmerek.

Kdaj bo mačji mladič zaščiten pred virusom?

Mačji mladič bo zaščiten šele nekaj časa po drugem odmerku, zato mora biti do takrat v zaprtih prostorih.

Cepiva dobavlja več različnih podjetij, ki uporabljajo nekoliko drugačen protokol, zato se z veterinarjem dogovorita o vseh podrobnostih odmerkov, ki jih bo prejel mačji mladič.

Ali cepivo proti mačji kugi zahteva obnovitveni odmerek?

Mačji mladič bo moral eno leto po drugem odmerku prejeti obnovitveni odmerek in zatem enkrat letno.

Imunost proti različnim boleznim traja različno dolgo, zato ni nujno, da mačka vsako leto prejme enak obnovitveni odmerek. Pogovorite se z veterinarjem, ki vam bo pojasnil, katera cepljenja bo opravil v določenem terminu.

Na kaj je treba biti pozoren pred izbiro mačjega zavetišča?

Ko je populacija enkrat okužena z mačjo kugo, se je virusa zaradi njegove narave zelo težko znebiti.

Vsa dobra mačja zavetišča izvajajo specifične ukrepe, s katerimi pomagajo preprečevati širjenje virusa in zmanjševati učinek na zdravje mačke.

Uvesti morajo stroge sanitarne ukrepe, vključno s spodaj navedenimi:

Razdelitev po območjih – uvesti je treba določena območja za karanteno in ambulanto,

načelo nadaljnjega pretoka – ustvariti je treba osnovni krog živali z najvišjim tveganjem vse do območja z mačkami z najnižjim tveganjem,

ustrezno čiščenje in dezinfekcija – vsa dezinfekcijska sredstva ne delujejo proti FPV, zato je ključnega pomena, da mačje zavetišče uporablja čistilne izdelke, ki so učinkoviti proti virusu.

Pomembno je, da v mačjem zavetišču povprašate, ali izvajajo te preventivne ukrepe.

Ker je virus FPV zelo nalezljiv in potencialno smrten, je pomembno, da mačji mladič prejme injekcije pri ustrezni starosti, ki jim sledijo letni obnovitveni odmerki. Če vas karkoli skrbi v povezavi s programom cepljenja mačjega mladiča, se pogovorite z veterinarjem.