Ključne hranilne snovi za mačje mladiče

Beljakovine imajo ključno vlogo pri zdravem razvoju mačjega mladiča, saj tvorijo in obnavljajo tkivo, mišice ter okostje. Beljakovine predstavljajo dragoceno surovino v prehranski verigi ljudi in živali, ki jo je treba v prehrano vnašati čim bolj učinkovito. Sestavljene so iz verig več sto (ali celo več tisoč) aminokislin. V beljakovinah je prisotnih 20 aminokislin, ki so razvrščene v dve različni vrsti: esencialne in neesencialne aminokisline. Telo mačjega mladiča ni sposobno proizvesti zadostne količine esencialnih aminokislin, potrebnih za zdravo delovanje in razvoj, zato jih je treba vključiti v prehrano. Neesencialne aminokisline je mogoče pridobiti iz presežka esencialnih prehranskih aminokislin, toda glede na to, da so ključnega pomena za zdravo delovanje, jih je treba zagotoviti z uravnoteženo prehrano.